Loto de l’association Myosotis Saint Aulaye-Puymangou, 12 novembre 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne

Le Dimanche 12 Novembre, l’association Myosotis organise un loto à 14h30 à la salle des loisirs de Saint-Aulaye.

Renseignements : 05 53 92 54 49.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Sunday November 12, the Myosotis association is organizing a bingo at 2.30pm at the Salle des Loisirs in Saint-Aulaye.

Information: 05 53 92 54 49

El domingo 12 de noviembre, la asociación Myosotis organiza un bingo a las 14.30 h en la Salle des Loisirs de Saint-Aulaye.

Información: 05 53 92 54 49

Am Sonntag, dem 12. November, organisiert der Verein Myosotis um 14.30 Uhr im Freizeitraum von Saint-Aulaye ein Lotto.

Informationen: 05 53 92 54 49

Mise à jour le 2023-11-03 par Val de Dronne