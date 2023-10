Chasse aux fantômes à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou, 27 octobre 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne

Vendredi 27 Octobre à Saint-Aulaye, place de la concorde, jeu organisé par la commune « la Chasse aux fantômes » dans le village à partir de 17H00.

Gratuit. Renseignements : 05.53.90.81.33.

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday October 27 at Saint-Aulaye, place de la concorde, game organized by the commune « La Chasse aux fantômes » in the village from 5.00 pm.

Free admission. Information: 05.53.90.81.33

Viernes 27 de octubre en Saint-Aulaye, Place de la Concorde, juego organizado por el ayuntamiento « Caza de fantasmas » en el pueblo a partir de las 17.00 h.

Entrada gratuita. Información: 05.53.90.81.33

Freitag, 27. Oktober in Saint-Aulaye, Place de la Concorde, von der Gemeinde organisiertes Spiel « Geisterjagd » im Dorf ab 17H00.

Das Spiel ist kostenlos. Informationen: 05.53.90.81.33

Mise à jour le 2023-10-03 par Val de Dronne