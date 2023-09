Stage « Octobre Rose » organisé par Ruby’s Dance School à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou, 25 octobre 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne

Le 25 octobre à St-Aulaye (salle de l’Horloge)

Stage « Octobre Rose » organisé par l’association Ruby’s Dance School. Dress Code : Rose

Danse Modern Jazz avec Nolwenn Loiseau de 19h à 20h30.

Danse Lyrical Jazz avec Matthieu Tichoux de 20h30 à 22h.

Infos, tarif et inscriptions : 06.74.89.77.41.

2023-10-25 fin : 2023-10-25

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 25 in St-Aulaye (salle de l?Horloge)

Pink October » workshop organized by Ruby?s Dance School. Dress Code: Pink

Modern Jazz dance with Nolwenn Loiseau from 7pm to 8:30pm.

Lyrical Jazz dance with Matthieu Tichoux from 8.30 pm to 10 pm.

Info, prices and registration: 06.74.89.77.41

25 de octubre en St-Aulaye (salle de l’Horloge)

Taller « Octubre Rosa » organizado por la Escuela de Danza Ruby’s. Código de vestimenta: rosa

Danza Jazz Moderno con Nolwenn Loiseau de 19:00 a 20:30.

Danza Lírica Jazz con Matthieu Tichoux de 20.30 a 22.00 h.

Información, precios y reservas: 06.74.89.77.41

Am 25. Oktober in St-Aulaye (Salle de l’Horloge)

Workshop « Rosa Oktober », organisiert vom Verein Ruby?s Dance School. Dresscode: Rosa

Modern Jazz Dance mit Nolwenn Loiseau von 19:00 bis 20:30 Uhr.

Lyrical Jazz Dance mit Matthieu Tichoux von 20:30 bis 22:00 Uhr.

Infos, Preise und Anmeldungen: 06.74.89.77.41

Mise à jour le 2023-09-26 par Val de Dronne