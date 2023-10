« Séniors, A nous la Forme ! » Saint Aulaye-Puymangou, 10 octobre 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne

Séniors, A nous la Forme est un dispositif mis en place par de Département de la Dordogne, destiné aux + 60 ans. Gratuit.

A partir du 10 octobre, rendez-vous chaque mardi à la Maison des Associations de St-Aulaye, 9h-12h.

Inscription :

https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

05 53 02 02 80.

2023-10-10 fin : 2024-06-14 . .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Séniors, A nous la Forme is a program set up by the Département de la Dordogne for people aged 60 and over. Free of charge.

From October 10, meet every Tuesday at the Maison des Associations in St-Aulaye, 9am-12pm.

Registration form:

https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

05 53 02 02 80

Séniors, A nous la Forme es un programa del Departamento de Dordoña para personas mayores de 60 años. Es gratuito.

A partir del 10 de octubre, se reúnen todos los martes en la Casa de las Asociaciones de St-Aulaye, de 9.00 a 12.00 h.

Para inscribirse, póngase en contacto con

https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

05 53 02 02 80

Séniors, A nous la Forme ist ein Angebot des Departements Dordogne für Menschen ab 60 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ab dem 10. Oktober treffen Sie sich jeden Dienstag im Maison des Associations in St-Aulaye, 9-12 Uhr.

Anmeldung:

https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

05 53 02 02 80

Mise à jour le 2023-10-03 par Val de Dronne