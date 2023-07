Visites de fermes / Pays de Saint-Aulaye et Périgord Ribéracois Saint Aulaye-Puymangou Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Aulaye-Puymangou Visites de fermes / Pays de Saint-Aulaye et Périgord Ribéracois Saint Aulaye-Puymangou, 15 juillet 2023, Saint Aulaye-Puymangou. Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne Visites de fermes durant l’été, en voitures particulières. Sur Réservation.

Possibilité de dégustation..

2023-07-15 fin : 2023-08-17 . . Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Farm visits during the summer, by private car. Reservations required.

Wine tasting available. Visitas a granjas durante el verano, en coches particulares. Sólo con reserva.

Degustación de vinos. Besuche von Bauernhöfen während des Sommers in Privatautos. Nach vorheriger Reservierung.

Möglichkeit zur Verkostung. Mise à jour le 2023-07-08 par Val de Dronne Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Aulaye-Puymangou Autres Adresse Ville Saint Aulaye-Puymangou Departement Dordogne Lieu Ville Saint Aulaye-Puymangou

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint aulaye-puymangou/