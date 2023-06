Journée Barker Périgord Vert Saint Aulaye-Puymangou, 9 juillet 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne

Première édition « Barker Périgord Vert ».

Au programme: randonnées pédestres, à vélo et parcours en canoë.

Réservations obligatoires jusqu’au mardi 4 juillet.

A 12h30, pot offert par l’Office de Tourisme à la plage de Saint-Aulaye et repas champêtre au restaurant de la plage (sur réservation).

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 20:00:00. .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



First edition of « Barker Périgord Vert ».

On the program: hiking, cycling and canoeing.

Reservations required by Tuesday, July 4.

At 12:30 pm, drinks offered by the Tourist Office at the Saint-Aulaye beach and country-style meal at the beach restaurant (booking required)

La primera Barker Périgord Vert.

En el programa: senderismo, ciclismo y piragüismo.

Reserva obligatoria antes del martes 4 de julio.

A las 12.30 h, bebidas ofrecidas por la Oficina de Turismo en la playa de Saint-Aulaye y comida campestre en el restaurante de la playa (previa reserva)

Erste Ausgabe von « Barker Périgord Vert ».

Auf dem Programm stehen Wanderungen, Radtouren und Kanufahrten.

Reservierungen sind bis Dienstag, den 4. Juli erforderlich.

Um 12:30 Uhr: Umtrunk am Strand von Saint-Aulaye auf Einladung des Fremdenverkehrsamtes und ländliches Essen im Strandrestaurant (Reservierung erforderlich)

Mise à jour le 2023-06-08 par Val de Dronne