Maine-et-Loire Saint-Augustin-des-Bois . Une manifestation unique revient au son des orgues de barbarie er des contes dans la commune de Saint-Augustin-des-Bois ! De nombreux tourneurs viendront faire résonner leur orgue de barbarie à travers les rues de la ville. Le tout sera agrémenté par des conteurs. Le Festival autour des orgues de barbarie et des contes revient en 2023 à Saint-Augustin-des-Bois du 15 au 17septembre. Saint-Augustin-des-Bois

