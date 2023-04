[Théâtre] Les Dindons de la farce Salle des fêtes, 5 mai 2023, Saint-Aubin-sur-Scie.

La compagnie Jehan Ango vous présente son spectacle « Les dindons de la farce » en trois pièces :

– « La peur des coups » de Georges Courteline

– « Les pavés de l’ours » de Georges Feydeau

– « La dame brûlée de la Patache » d’après Eugène Labiche

•Billetterie

– Boulangerie La Maison des Pains (Les Halles de Saint-Aubin-sur-Scie)

– Par mail : gpsdesdys@gmail.com

Au profit de l’association GPS des DYS.

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Salle des fêtes

Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie



The Jehan Ango company presents its show « Les dindons de la farce » in three pieces:

– « La peur des coups » by Georges Courteline

– « The cobblestones of the bear » by Georges Feydeau

– « La dame brûlée de la Patache » by Eugène Labiche

ticket office

– Bakery La Maison des Pains (Les Halles de Saint-Aubin-sur-Scie)

– By mail : gpsdesdys@gmail.com

For the benefit of the association GPS des DYS

La compañía Jehan Ango presenta su espectáculo « Les dindons de la farce » en tres obras:

– « La peur des coups » de Georges Courteline

– « Les pavés de l’ours » de Georges Feydeau

– « La dame brûlée de la Patache » de Eugène Labiche

taquilla

– Panadería La Maison des Pains (Les Halles de Saint-Aubin-sur-Scie)

– Por correo: gpsdesdys@gmail.com

A beneficio de la asociación GPS des DYS

Die Compagnie Jehan Ango präsentiert Ihnen ihre Aufführung « Les dindons de la farce » in drei Stücken:

– « Die Angst vor den Schlägen » von Georges Courteline

– « Die Pflastersteine des Bären » von Georges Feydeau

– « La dame brûlée de la Patache » nach Eugène Labiche

billetterie

– Bäckerei La Maison des Pains (Les Halles de Saint-Aubin-sur-Scie)

– Per E-Mail: gpsdesdys@gmail.com

Zugunsten des Vereins GPS des DYS

