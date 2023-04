Fête de la mer Plage / Eglise, 5 août 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Samedi soir : feu d’artifice , vers 23h tiré sur la plage

Dimanche :

10h30 Messe de la mer église St Aubin

11h30 La parade de la mer

12h30 Cérémonie du souvenir des disparus en mer

16h concert

Programme à confirmer

Entrée libre et gratuite.

Samedi 2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 . .

Plage / Eglise

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



Saturday evening : fireworks, around 11pm on the beach

Sunday :

10:30 a.m. Mass of the sea St Aubin church

11h30 Parade of the sea

12:30 pm Ceremony of remembrance of those lost at sea

16h concert

Program to be confirmed

Free entrance

Sábado por la noche: fuegos artificiales, hacia las 23.00 horas en la playa

Domingo :

10h30 Misa del Mar en la iglesia de St Aubin

11h30 Desfile del Mar

12h30 Ceremonia en memoria de los caídos en el mar

concierto a las 16h

Programa por confirmar

Entrada gratuita

Samstagabend: Feuerwerk , gegen 23 Uhr am Strand abgefeuert

Sonntag :

10.30 Uhr Messe am Meer Kirche St Aubin

11.30 Uhr Die Parade des Meeres

12.30 Uhr Zeremonie zum Gedenken an die auf See Verschollenen

16 Uhr Konzert

Programm wird noch bestätigt

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-04-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité