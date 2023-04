Fête du goût et de l’artisanat parking de la plage, 22 juillet 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

La Fête du gout et de l’artisanat est l’occasion de découvrir le savoir-faire d’artisans et de producteurs.

Avec plus de 40 exposants, c’est l’un des grands événements de la Côte d’Albâtre pour venir explorer les produits du pays de Caux.

Vente et dégustation de produits locaux

Tombola toutes les heures (tous nos lots sont offerts par les producteurs de la fête du Goût!)

Restauration locale sur place

Toute la journée des rencontres et des discussions vous seront proposés : la culture du safran en Normandie, la permaculture, la monnaie locale cauchoise,

RDV de 10h30 à 18h sur le parking de la plage.

Accès libre.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

parking de la plage

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



The Festival of Taste and Crafts is an opportunity to discover the know-how of craftsmen and producers.

With more than 40 exhibitors, it is one of the great events of the Côte d’Albâtre to come and explore the products of the Pays de Caux.

Sale and tasting of local products

Tombola every hour (all our prizes are offered by the producers of the Taste Festival!)

Local catering on site

All day long, meetings and discussions will be proposed: saffron cultivation in Normandy, permaculture, the local currency of Caux,

RDV from 10:30 am to 6 pm on the parking lot of the beach.

Free access

El Festival del Gusto y la Artesanía es una oportunidad para descubrir el saber hacer de artesanos y productores.

Con más de 40 expositores, es uno de los grandes acontecimientos de la Côte d’Albâtre para venir a descubrir los productos del Pays de Caux.

Venta y degustación de productos locales

Tómbola cada hora (¡todos los premios son ofrecidos por los productores del Festival del Gusto!)

Restauración local in situ

Durante todo el día, se propondrán encuentros y debates: el cultivo del azafrán en Normandía, la permacultura, la moneda local cauchoise,

Punto de encuentro de 10.30 a 18 h en el aparcamiento de la playa.

Acceso gratuito

Das Fest des Geschmacks und des Handwerks ist eine Gelegenheit, das Know-how von Handwerkern und Produzenten zu entdecken.

Mit über 40 Ausstellern ist es eine der großen Veranstaltungen an der Alabasterküste, bei der Sie die Produkte des Pays de Caux erkunden können.

Verkauf und Verkostung von lokalen Produkten

Stündliche Tombola (alle Preise werden von den Erzeugern des Geschmacksfestes gestiftet!)

Lokales Essen und Trinken vor Ort

Den ganzen Tag über werden Ihnen Begegnungen und Diskussionen angeboten: Safrananbau in der Normandie, Permakultur, die lokale Währung der Cauchoise,

RDV von 10:30 bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz am Strand.

Freier Zugang

