Concert « Pierres en lumières » Eglise St Aubin, 13 mai 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Dans le cadre du festival Pierres en lumières, le jeune quatuor de Cracovie vous propose un programme de musique pour instruments à cordes avec flûtes remplis de virtuosité et de sensibilité.

Dans l’église éclairée aux chandelles, en partenariat avec les Heures musicales de la vallée de la Bresle, nous accueillerons les élèves du lycée musical Frédéric Chopin de Cracovie.

A 21h à l’église St Aubin.

Gratuit, libre participation..

2023-05-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Eglise St Aubin Rue de la Mairie

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



As part of the Pierres en lumières festival, the young quartet from Krakow offers a program of music for string instruments and flutes filled with virtuosity and sensitivity.

In the candlelit church, in partnership with the « Heures musicales de la vallée de la Bresle », we will welcome the students of the musical high school Frederic Chopin of Krakow.

At 9pm at the St Aubin church.

Free, free participation.

En el marco del festival Pierres en lumières, el joven cuarteto de Cracovia ofrece un programa de música para instrumentos de cuerda y flautas, lleno de virtuosismo y sensibilidad.

En la iglesia a la luz de las velas, en colaboración con las « Heures musicales de la vallée de la Bresle », recibiremos a los alumnos del liceo musical Frédéric Chopin de Cracovia.

A las 21:00 h en la iglesia de St Aubin.

Entrada gratuita, participación libre.

Im Rahmen des Festivals Pierres en lumières präsentiert Ihnen das junge Quartett aus Krakau ein Programm mit Musik für Streichinstrumente mit Flöten, das von Virtuosität und Sensibilität erfüllt ist.

In der mit Kerzenlicht beleuchteten Kirche begrüßen wir in Partnerschaft mit den Heures musicales de la vallée de la Bresle die Schüler des Musikgymnasiums Frédéric Chopin aus Krakau.

Um 21 Uhr in der Kirche St Aubin.

Kostenlos, freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité