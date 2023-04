Foire aux plantes Entrée et parc du château, 13 mai 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Professionnels et amateurs mettent en vente leurs plus belles fleurs et autres plantes potagères.

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour votre jardin ou le fleurissement de vos balcons.

Vente d’objets décoratifs et démonstrations du travail de forgeron avec La Forge des Tots.

RDV 10h30 à 17h30 dans le parc du château..

2023-05-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-13 17:30:00. .

Entrée et parc du château

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



Professionals and amateurs put on sale their most beautiful flowers and other vegetable plants.

You will find everything you need for your garden or the flowering of your balconies.

Sale of decorative objects and demonstrations of blacksmithing with La Forge des Tots.

RDV 10:30 am to 5:30 pm in the park of the castle.

Profesionales y aficionados ponen a la venta sus más bellas flores y otras plantas vegetales.

Encontrará todo lo que necesita para su jardín o la floración de sus balcones.

Venta de objetos de decoración y demostraciones de herrería con La Forge des Tots.

RDV de 10h30 a 17h30 en el parque del castillo.

Profis und Amateure bieten ihre schönsten Blumen und andere Gemüsepflanzen zum Verkauf an.

Hier finden Sie alles, was Sie für Ihren Garten oder Ihre Balkonblumen brauchen.

Verkauf von Dekorationsartikeln und Vorführungen der Schmiedearbeit mit La Forge des Tots.

RDV 10:30 bis 17:30 Uhr im Schlosspark.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité