Energies marines Saint-Aubin sur Mer, 27 mars 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Energies marines 27 mars – 2 avril Saint-Aubin sur Mer

A l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, j’ouvrirai mon atelier et ma salle d’exposition au public. Je ferai visiter mon atelier et ma salle de cuisson, commentant ma démarche de travail, mes principales techniques de façonnage, de cuisson et d’émaillage. Je présenterai en particulier l’univers esthétique qui sous-tend mon travail récent : mes « vasques marines ». Ces pièces allient la mémoire de l’argile, donc du Minéral et les mystères du Végétal et de l’Animal. Au creux des rochers, sur l’estran, grouille la vie primordiale, celle d’où nous venons et dont j’essaie de capter l’Énergie, offrant à la rêverie de tous ces métaphores poétiques. C’est donc une façon de servir le thème de cette session 2023, offrir des œuvres qui « subliment le quotidien ».

Saint-Aubin sur Mer 130 rue Pasteur 14750 Saint Aubin sur Mer Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Caudéran Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0638486931 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sculptures-ceramique-raku.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Sculpture-céramique Terre et mer

©Catherine Arzberger pour « Côte sauvage »