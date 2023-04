Défilé de véhicules et pipe bands à Saint-Aubin-sur-Mer Square des Canadiens, 3 juin 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Coeur de Nacre Tourisme vous propose une rencontre musicale de pipe bands sur le square des Canadiens à Saint-Aubin-sur-Mer. Les joueurs arriveront en véhicules d’époque qui seront exposés à proximité, le temps de la représentation musicale..

2023-06-03 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-03 16:30:00. .

Square des Canadiens

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie



Coeur de Nacre Tourisme proposes a musical meeting of pipe bands on the square of the Canadians in Saint-Aubin-sur-Mer. The players will arrive in period vehicles which will be exposed nearby, the time of the musical representation.

Coeur de Nacre Tourisme propone un encuentro musical de bandas de gaitas en la plaza de los Canadienses de Saint-Aubin-sur-Mer. Los intérpretes llegarán en vehículos de época que estarán expuestos en las inmediaciones mientras dure la actuación musical.

Coeur de Nacre Tourisme bietet Ihnen ein musikalisches Treffen von Pipe Bands auf dem Square des Canadiens in Saint-Aubin-sur-Mer. Die Spieler werden in historischen Fahrzeugen anreisen, die für die Dauer der musikalischen Darbietung in der Nähe ausgestellt werden.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité