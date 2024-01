Concert : Brass Band Océane La Grange Saint-Aubin-Routot, dimanche 21 janvier 2024.

Concert : Brass Band Océane La Grange Saint-Aubin-Routot Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:30:00

fin : 2024-01-21

Le Brass Band Océane est un grand orchestre de cuivres et percussions de 35 musiciens, tous issus des classes de cuivres (trompette, trombone, tuba, percussions) du Conservatoire Arthur Honegger du Havre. Sous la direction de Pascal Piedefer son créateur. Il respecte la nomenclature exacte des Brass Band Anglais, à l’origine de ce type d’orchestre. Créé en septembre 2009, il rassemble des musiciens de tout âge de 9 à 70 ans qui travaillent une fois par semaine, un répertoire plutôt classique allant des pièces originales pour Brass Band et aussi de variété, sans oublier les pièces pour solistes.

En plus d’être un outil pédagogique précieux pour les classes de cuivres, cet orchestre a pour vocation d’animer la ville du Havre (marchés de Noël, maisons de retraite, et concerts caritatifs avec des partenaires havrais), et les environs, tout en participant à des festivals de cuivres comme à Cergy Pontoise où il a été l’invité d’honneur des cuivres du Vexin en mai 2013. Champion de l’Open d’Amboise 2016, 2019 et 2022 en 3ème division et champion de France de 3ème division au championnat National CMF d’Yvetot en 2014, il a travaillé en master-class avec Mathia Charton, Bruce Fraser et Eric Brisse, et accompagne régulièrement des solistes : Florent Lambert, Pierre Grimopont, etc

Tout public

Entrée libre

La Grange 20 Rue de la Cour Masure

Saint-Aubin-Routot 76430 Seine-Maritime Normandie



