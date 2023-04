Les mercredis et jeudis de l’humour 63 rue de l’école, 12 juillet 2023, Saint-Aubin.

Le Café Théâtre Chez Tonton organise des soirées de l’humour les mercredis et jeudis du 12 juillet au 24 août 2023.

Réservation obligatoire pour le repas et/ou le spectacle.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans..

63 rue de l’école Café Théâtre Chez Tonton

Saint-Aubin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Café Théâtre Chez Tonton is organizing comedy nights on Wednesdays and Thursdays from July 12 to August 24, 2023.

Reservation required for the meal and/or the show.

Show not recommended for children under 12 years old.

El Café Théâtre Chez Tonton organiza veladas cómicas los miércoles y jueves del 12 de julio al 24 de agosto de 2023.

Reserva obligatoria para la comida y/o el espectáculo.

No recomendado para menores de 12 años.

Das Theatercafé Chez Tonton veranstaltet vom 12. Juli bis zum 24. August 2023 mittwochs und donnerstags Humorabende.

Reservierungen für das Essen und/oder die Show sind erforderlich.

Von einer Aufführung für Kinder unter 12 Jahren wird abgeraten.

