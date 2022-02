CORÉElation 5 Salle des fêtes, 5 mars 2022 14:00, Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

5 – 27 mars Sur place Entrée libre http://coreelation.blogspot.com, pascal.girard@coreelation-France.com, http://www.facebook.com/CORElation-232809834

expositions d’estampes contemporaines franco-coréennes

Cinq expositions d’estampes originales se dérouleront dans cinq lieux différents, dans la région rouennaise : à Saint-Aubin Les Elbeuf, pour l’exposition CORÉElation 5, qui réunira une vingtaine d’exposants graveurs coréens et français, à Petit-Quevilly pour l’artiste NOH Jungsuk, à Mont Saint Aignan pour l’artiste KIM Ikmo, à Grand-Couronne, pour une exposition hommage posthume au graveur Maurice MAILLARD et aux Andelys pour une exposition parallèle NOH Jungsuk et Pascal GIRARD.

Ces rencontres entre graveurs de cultures et d’horizons différents, permettent de partager connaissances et techniques et de les communiquer au public, elles développent l’intérêt universel pour l’art de l’estampe. Des animations, ateliers et conférences se tiendront pendant les expositions.

Salle des fêtes 1 rue Léon Gambetta Saint-Aubin-Lès-Elbeuf 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Seine-Maritime

samedi 5 mars – 14h00 à 18h00

dimanche 6 mars – 14h00 à 18h00

mercredi 9 mars – 14h00 à 18h00

jeudi 10 mars – 14h00 à 18h00

vendredi 11 mars – 14h00 à 18h00

samedi 12 mars – 14h00 à 18h00

dimanche 13 mars – 14h00 à 18h00

mercredi 16 mars – 14h00 à 18h00

jeudi 17 mars – 14h00 à 18h00

vendredi 18 mars – 14h00 à 18h00

samedi 19 mars – 14h00 à 18h00

dimanche 20 mars – 14h00 à 18h00

mercredi 23 mars – 14h00 à 18h00

jeudi 24 mars – 14h00 à 18h00

vendredi 25 mars – 14h00 à 18h00

samedi 26 mars – 14h00 à 18h00

dimanche 27 mars – 14h00 à 18h00