Concert Inter-chorales en l’église de Saint-Aubin-le-Dépeint Saint-Aubin-le-Dépeint, 15 octobre 2023, Saint-Aubin-le-Dépeint.

Saint-Aubin-le-Dépeint,Indre-et-Loire

Concert Inter-chorales le 15 octobre à 16h30 en l’église de Saint-Aubin-le-Dépeint. Vous découvrirez les fresques murales découvertes dans l’église..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Saint-Aubin-le-Dépeint 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Inter-choir concert on October 15 at 4.30pm in the church of Saint-Aubin-le-Dépeint. You’ll discover the murals discovered in the church.

Concierto entre coros el 15 de octubre a las 16.30 h en la iglesia de Saint-Aubin-le-Dépeint. Descubrirá los murales descubiertos en la iglesia.

Inter-chorales Konzert am 15. Oktober um 16:30 Uhr in der Kirche von Saint-Aubin-le-Dépeint. Sie werden die in der Kirche entdeckten Wandfresken entdecken.

