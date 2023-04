[Les Estivales du patrimoine] Spectacle de théâtre et de chanson dans l’église de Saint-Aubin-le-Dépeint Rue des Royères, 19 août 2023, Saint-Aubin-le-Dépeint.

La paroisse est désignée dès le XIème siècle par une charte sous le nom de Sanctus Albinus Depictus qui provient sans doute d’une représentation dans l’église de Saint-Aubin..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 17:30:00. 5 EUR.

Rue des Royères

Saint-Aubin-le-Dépeint 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The parish is designated as early as the 11th century by a charter under the name of Sanctus Albinus Depictus which probably comes from a representation in the church of Saint-Aubin.

La parroquia se menciona en una carta del siglo XI como Sanctus Albinus Depictus, que probablemente procede de una representación en la iglesia de Saint-Aubin.

Jahrhundert in einer Urkunde als Sanctus Albinus Depictus bezeichnet, was wahrscheinlich auf eine Darstellung in der Kirche von Saint-Aubin zurückzuführen ist.

