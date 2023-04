La nuit des églises et feu de la Saint-Jean Église de Saint Aubin le Dépeint, 24 juin 2023, Saint-Aubin-le-Dépeint.

Visite de l’église avec son histoire : les peintures murales et la restauration de trois tableau d’inspiration XVIIIème !

Messe, repas en plein air ou restaurant au choix et feux de la Saint-Jean (si autorisation)..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 13:00:00. EUR.

Église de Saint Aubin le Dépeint

Saint-Aubin-le-Dépeint 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit of the church with its history: the murals and the restoration of three paintings of XVIIIth century inspiration!

Mass, meal in the open air or restaurant of your choice and Midsummer fire (if authorized).

Visita de la iglesia con su historia: los murales y la restauración de tres pinturas del siglo XVIII

Misa, comida al aire libre o en el restaurante de su elección y hoguera de San Juan (si está autorizada).

Besichtigung der Kirche mit ihrer Geschichte: die Wandmalereien und die Restaurierung von drei Gemälden aus dem 18. Jahrhundert!

Messe, Essen im Freien oder Restaurant nach Wahl und Johannisfeuer (falls erlaubt).

