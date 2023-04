[Repas dansant] Salle des fêtes, 6 mai 2023, Saint-Aubin-le-Cauf.

Ce samedi venez passer une soirée en musique ! Profitez d’une ambiance conviviale et chaleureuse autour d’un repas et de chansons

Repas uniquement sur réservation : adulte 25€ – enfant 12€ au 06 59 81 11 51

Menu : Apéritif offert, jambon sauce madère ou cassoulet maison, salade/fromage, dessert, café à volonté.

2023-05-06 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Salle des fêtes

Saint-Aubin-le-Cauf 76510 Seine-Maritime Normandie



This Saturday come and spend an evening in music! Enjoy a friendly and warm atmosphere around a meal and songs ?

Meal only on reservation : adult 25? – child 12? at 06 59 81 11 51

Menu : Aperitif offered, ham with Madeira sauce or home-made cassoulet, salad/cheese, dessert, coffee at will

Este sábado, ¡ven a disfrutar de una velada musical! Disfrute de un ambiente cálido y acogedor con una comida y canciones ?

Comida sólo previa reserva: adulto 25? – niño 12? al 06 59 81 11 51

Menú : Aperitivo ofrecido, jamón con salsa de Madeira o cassoulet casero, ensalada/queso, postre, café a voluntad

Verbringen Sie diesen Samstag einen Abend mit Musik! Genießen Sie eine freundliche und warme Atmosphäre bei Essen und Gesang?

Essen nur mit Reservierung: Erwachsene 25? – kind 12? unter 06 59 81 11 51

Menü: Aperitif, Schinken in Madeirasauce oder hausgemachtes Cassoulet, Salat/Käse, Dessert, Kaffee nach Belieben

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité