Visite de la ferme du Haut Pouyet : canards 385 route de Beyris, 22 juin 2023, Saint-Aubin.

Vincent perpétue une tradition ancestrale et familiale, le canard gras. Les canards sont élevés sur les parcours enherbés, gavés au maïs produit sur l’exploitation..

385 route de Beyris

Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Vincent perpetuates an ancestral and family tradition, the fat duck. The ducks are raised on grassy fields, force-fed with corn produced on the farm.

Vincent perpetúa una tradición ancestral y familiar, el pato de engorde. Los patos se crían en campos de hierba, alimentados a la fuerza con maíz producido en la granja.

Vincent führt eine althergebrachte Familientradition fort: die Herstellung von Stopfenten. Die Enten werden auf grasbewachsenen Weiden gehalten und mit Mais aus eigenem Anbau gestopft.

