Fête de la musique – Saint-Aubin-du-Plain Saint-Aubin-du-Plain, 21 juin 2023, Saint-Aubin-du-Plain.

Saint-Aubin-du-Plain,Deux-Sèvres

Fête de la musique à Saint-Aubin-du-Plain, organisée par le Comité des Fêtes et animée par les Echos du Lac.

Buffet et buvette sur place..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Music festival in Saint-Aubin-du-Plain, organized by the Comité des Fêtes and hosted by Echos du Lac.

Buffet and refreshment bar on site.

Festival de música en Saint-Aubin-du-Plain, organizado por el Comité des Fêtes y acogido por Les Echos du Lac.

Buffet y bar de refrescos in situ.

Musikfest in Saint-Aubin-du-Plain, organisiert vom Festkomitee und musikalisch umrahmt von Les Echos du Lac.

Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Bocage Bressuirais