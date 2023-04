Concert des Amis de l’Egaye et de l’atelier Passerelle Salle des fêtes, 29 avril 2023, Saint-Aubin-du-Plain.

Les amis de l’Egaye vous invite au concert annuel de l’Egaye et de l’atelier Passerelle..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Salle des fêtes

Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Friends of the Egaye invite you to the annual concert of the Egaye and the Passerelle workshop.

Los Amigos del Egaye le invitan al concierto anual del Egaye y del taller Passerelle.

Die Freunde der Egaye laden Sie zum jährlichen Konzert der Egaye und des Ateliers Passerelle ein.

