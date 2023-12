Stage poterie – modelage enfant Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages, 4 mars 2024 10:00, Saint-Sauveur-Villages.

Saint-Sauveur-Villages,Manche

Stages Modelage sur 2 jours pour les enfants à partir de 7 ans de 10h à 12h15 – 4 enfants minimum pour que le stage ait lieu, 8 maximum.

Stage 1 : Lundi 26 et Mardi 27 Février.

ou

Stage 2 : Lundi 4 et mardi 5 mars.

Sur inscription uniquement..

Lundi 2024-03-04 10:00:00 fin : 2024-03-05 12:15:00. .

Saint-Aubin-du-Perron

Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie



2-day modeling courses for children aged 7 and over from 10 a.m. to 12.15 p.m. – minimum 4 children, maximum 8.

Workshop 1: Monday February 26 and Tuesday February 27.

or

Workshop 2: Monday March 4 and Tuesday March 5.

Registration only.

Cursos de modelado de 2 días para niños a partir de 7 años, de 10:00 a 12:15 – mínimo 4 niños, máximo 8.

Taller 1: lunes 26 y martes 27 de febrero.

o

Curso 2: lunes 4 y martes 5 de marzo.

Inscripción obligatoria.

Modellierkurse an zwei Tagen für Kinder ab 7 Jahren von 10:00 bis 12:15 Uhr – mindestens 4 Kinder, damit der Kurs stattfindet, maximal 8.

Praktikum 1: Montag, 26. und Dienstag, 27. Februar.

oder

Praktikum 2: Montag, 4. und Dienstag, 5. März.

Nur nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-05 par CDT Manche