CaRnaille Céramiste > Journée européennes des métiers d'art
1 Lieu-dit L'Hôtel Scelles SAINT-AUBIN-DU-PERRON
Saint-Sauveur-Villages

2023-04-01 – 2023-04-02

Manche . Mon atelier, situé au coeur de la campagne Normande, est un lieu propice à la créativité.

Vous découvrirez mon atelier ainsi que mes créations. Je vous parlerai des différentes techniques que j’emploie, telles que le travail au tour ou le modelage mais également celui que j’effectue lors de mes recherches d’émaux.

