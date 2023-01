Stage de chant Salle du Parc, 4 mars 2023 09:30, Saint-Aubin-du-Cormier.

• Stage de chant et repas chanté : 50 €

Réservation à adresser, avec le règlement, avant le 24 février 2023, à Association Gallo Tonic – La Morlais – 35340 Liffré 02 99 23 54 57, gallotonic@orange.fr, http://gallotonic.org/

Sevenadur à Gallo Tonic Samedi 4 mars 2023 :

Horaires : 09h30 – 17h00

• 09h30 : accueil

• 10h00 : début du stage

• 12h00 : déjeuner, chacun apporte son repas

• 13h30 : reprise du stage

• 16h00 : fin de l’intervention de Cédric, les stagiaires qui le souhaitent peuvent continuer de travailler ensemble.

Lieu : Salle du Parc, 15 Rue Leclerc à Saint Aubin du Cormier

« En-dedans ! », c’est l’habituel appel initiateur de la ronde en pays paludier, au son duquel les mains des danseurs se joignent et les pieds se mettent en mouvement, sur un pas balancé faisant frémir d’excitation. C’est là que le ou la meneur.euse chante sa première phrase, répétée immédiatement par les danseurs qui font prendre forme à la ronde. Semblable à d’autres danses, ce rond « paludier » n’en est pas moins particulier : on y mène à la fois le chant et la danse, on glisse d’un pas à l’autre, on s’amuse des oscillations du groupe, entre exaltation et jeu. Ce stage de chant sera donc l’occasion de découvrir cette danse, plus spécifiquement à travers les répertoires collectés et publiés par Fernand Guériff (1914-1994). Historien, compositeur et ethnomusicologue, on lui doit la parution du Trésor des chants populaires folkloriques du pays de Guérande (Dastum 44/Parc Régional de Brière). Toutefois, le chant à danser n’est qu’une partie cette collecte. Les ronds « paludiers » y côtoient d’autres répertoires : les chansons du mariage, les comptines d’enfants, le répertoire maritime, … Ce stage permettra ainsi de découvrir également ce à quoi Guériff nous invite, en allant explorer « en-dedans » cet univers musical riche et complet.

Intervenant : Jean-Félix HAUTBOIS

