Dans ton salon! Dans ton garage! Saint-Aubin-du-Cormier, 4 octobre 2019 20:00, . 4 et 5 octobre 2019 Sur place Dans ton salon, 12€ sur place/10€ en résa// Dans ton garage, 10€ sur place/ 8 € en résa https://offonplay.wordpress.com/ C’est où? Dans ton salon! (troisième édition), dans ton garage! (première édition) L’asso OffOn ! présente à Saint-Aubin-du-Cormier : DANS TON SALON ! DANS TON GARAGE ! Mettez dans votre shaker 11 artistes, 3 salons, 1 garage, un bar, secouez et vous obtenez la troisième édition de « DANS TON SALON », soirée « concerts chez l’habitant » qui sera précédée cette année d’une soirée «DANS TON GARAGE ». 3 possibilités s’offrent à l’amateur de découvertes musicales : le 4 octobre en mode GARAGE : le rock brut de décoffrage de BLACK BOYS ON MOPED et de SUBURBS/ rdv 20h devant le bar d’à côté/ 8€ en résa, 10€ sur place. le 5 octobre en mode SALON : ambiance intimiste avec IODE(folk), VERONE(pop) et MR TRISS (électro) / rdv à 19h30 devant le bar d’à côté 10€ en résa, 12€ sur place Concert de clôture gratuit à 21h30 au Bar d’à côté avec le blues folk beatbox de YOANN MINKOFF et KRISS NOLLY les 4 et 5 octobre en mode FESTIVAL : les deux soirées pour 15€ en résa. Tarifs, réservations et renseignements sur https://offonplay.wordpress.com/ Saint-Aubin-du-Cormier place Veillard 16200 Charente vendredi 4 octobre 2019 – 20h00 à 00h00

