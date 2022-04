Conférence “Comment s’accepter, s’adapter et se sentir bien avec l’âge, avec soi et les autres ?” Résidence Espace & Vie Saint-Aubin de Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Conférence “Comment s’accepter, s’adapter et se sentir bien avec l’âge, avec soi et les autres ?” Résidence Espace & Vie, 5 mai 2022 15:00, Saint-Aubin de Médoc. Jeudi 5 mai, 15h00 Sur place Gratuit – Inscription recommandée 05 57 20 92 00, accueil.staubindemedoc@espaceetvie.fr Conférence-dédicace “Comment s’accepter, s’adapter et se sentir bien avec l’âge, avec soi et les autres ?” animée par Véronique Bogdanoff. La résidence seniors Espace & Vie de Saint-Aubin de Médoc organise une conférence-dédicace. Venez rencontrer Véronique Bogdanoff lors d’une conférence intitulée “Comment s’accepter, s’adapter et se sentir bien avec l’âge, avec soi et les autres ?” Suivi d’une dédicace de son ouvrage Bienvenue au pays de soi-même et d’une séance de sophrologie. Inscription recommandée Résidence Espace & Vie 10 route Loustaou Vieil – 33160 Saint-Aubin de Médoc 33160 Saint-Aubin de Médoc Gironde jeudi 5 mai – 15h00 à 17h00

