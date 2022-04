Saint-Aubin-de-Médoc, partie prenante dans l’histoire aérospatiale française Espace Villepreux,salle Hermès, 14 avril 2022, Saint-Aubin de Médoc.

Saint-Aubin-de-Médoc, partie prenante dans l’histoire aérospatiale française

Espace Villepreux, salle Hermès, le jeudi 14 avril à 18:00

**Saint-Aubin-de-Médoc, partie prenante dans l’histoire aérospatiale française** Dans les années 1960, l’Aquitaine accueille un ensemble de sociétés contribuant à la fabrication des premiers lanceurs spatiaux et les missiles de la force de la dissuasion française. Dans ce cadre, le domaine de Villepreux, à Saint-Aubin-de-Médoc, accueille un premier détachement ayant pour mission de concevoir le Centre d’achèvement des propulseurs et engins du Bois de Candale, à Saint-Médard-en-Jalles, et l’aménagement d’un centre d’hébergement et de bureaux à Saint-Aubin. La conférence permettra de (re)découvrir cette histoire, en se focalisant sur la façon dont s’est organisé le travail à l’époque : l’origine du choix d’implantation à Saint-Aubin, le développement des laboratoires et des logements des ingénieurs, les relations avec les autres sociétés. Un point de comparaison avec le complexe aérospatial californien mis en place à la même période permettra de mesurer l’importance de conserver une trace patrimoniale de ces activités d’envergure internationale.

entrée libre

Conférence donnée par Laetitia Maison-Soulard – Service du Patrimoine et de l’Inventaire Région Nouvelle-Aquitaine

Espace Villepreux,salle Hermès 37, route du Tronquet, 3316 Saint-Aubin-de-Médoc Saint-Aubin de Médoc Villepreux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T19:30:00