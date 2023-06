MATCH ! Version jardin • Compagnie la Sœur de Shakespeare SAINT-AUBIN DE MEDOC, Jardin de la Bergerie de l’Espace Villepreux Saint-Aubin de Médoc, 29 juillet 2023, Saint-Aubin de Médoc.

MATCH ! Version jardin • Compagnie la Sœur de Shakespeare Samedi 29 juillet, 19h00 SAINT-AUBIN DE MEDOC, Jardin de la Bergerie de l’Espace Villepreux GRATUIT sans réservation

Célibattante endurcie

Dans un décor minimaliste et en toute intimité, Marilyne Lagrafeuil nous partage une autofiction aussi hilarante que poignante. Partant de sa propre expérience de quarantenaire célibataire, elle nous confie sans jugement ni caricature sa quête d’amour et ses aventures rocambolesques sur des sites de rencontre. Tel un ange-gardien, le guitariste Sébastien Chadelaud accompagne ses confidences de chansons d’amour populaires.

L’écriture incisive de Marilyne Lagrafeuil dessine une galerie de portraits hauts en couleur et scrute l’écart entre fantasmes, espoirs et réalité. Dans un mélange d’humour ravageur et de lucidité mélancolique, MATCH !, saisit la complexité de la rencontre amoureuse, les pièges du marché de la séduction et les injonctions à la mise en couple comme marqueur de normalité sociale, particulièrement pour les femmes.

Avec Sébastien Chadelaud et Marilyne Lagrafeuil • Écriture, Mise en scène et Interprétation : Marilyne Lagrafeuil • Composition musicale et Interprétation : Sébastien Chadelaud • Collaboration artistique : Alexandre Doublet

Photo : Vincent Fillon

☀️ SAMEDI 29.07 À 19H suivi d’une discussion conviviale avec les artistes

☀️ SAINT-AUBIN DE MÉDOC Jardin de la Bergerie de l’Espace Villepreux, route de Picot 33160 Saint-Aubin de Médoc

☀️ TOUT PUBLIC dès 14 ans

☀️ DURÉE : 1H10

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée dans la Bergerie de l’Espace Villepreux (route de Picot) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie la Sœur de Shakespeare

Extrait du spectacle

https://youtu.be/RgFSPHsOp6U

Prochains Match ! Version jardin à Parempuyre le 10.08, à Bouliac le 24.08 et Talence le 25.08.

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T20:10:00+02:00

©Vincent Fillon