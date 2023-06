CARTABLE • Compagnie Toujours Là SAINT-AUBIN DE MÉDOC, Espace Villepreux Saint-Aubin de Médoc, 26 août 2023, Saint-Aubin de Médoc.

CARTABLE • Compagnie Toujours Là Samedi 26 août, 19h00 SAINT-AUBIN DE MÉDOC, Espace Villepreux GRATUIT sans réservation

Le plus beau métier du monde

Ce seule-en-scène épatant nous plonge dans une classe de CE1 merveilleusement ordinaire, sous la houlette d’une enseignante pleine de bonne volonté confrontée à des élèves aussi différents qu’attachants. La comédienne Gloria Da Queija en interprète tous les personnages avec brio, de la maîtresse aux enfants en passant par les collègues et l’inspecteur. Dans ce condensé de notre société vue à hauteur d’enfant, nul besoin de décor ni d’artifices pour imaginer l’école, ses tables et ses cahiers, la trousse vengeresse qui atterrit sur la tête du fayot, les portes qui claquent et les petits pieds qui courent le long du couloir carrelé. Ancienne professeure des écoles, le talent de cette comédienne-caméléon nous emporte et nous bouleverse.

Avec Gloria Da Queija • Auteurs : Gloria Da Queija et Vincent Toujas • Mise en scène : Vincent Toujas

Photo : Pauline Saubesty

☀️ SAMEDI 26.08 À 19H suivi d’une discussion conviviale avec l’artiste

☀️ SAINT-AUBIN DE MÉDOC Espace Villepreux, 37 route du Tronquet 33160 Saint-Aubin de Médoc

☀️ TOUT PUBLIC dès 7 ans

☀️ DURÉE : 1H30

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation maintenue à l’Espace Villepreux

Extrait du spectacle

https://youtu.be/p9JarXOfp4Y

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Pauline Saubesty