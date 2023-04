Championnat de Ligue Moto Anciennes & Quads, 20 août 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Organisé par la Moto libre Bergeracoise et le Comité des fêtes, cette course sur Prairie réserve de belles surprises. Les catégories pour les courses sont : Championnat de Ligue Moto Anciennes, Championnat de Ligue Quad, Trophée Zone Sud / Zone Est Jeunes ( 7 – 14 ans ), Open National Mx.

Buvette et restauration sur place..

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the « Moto libre Bergeracoise » and the « Comité des fêtes », this race on the meadow will have some nice surprises. The categories for the races are : Antique Motorcycle League Championship, Quad League Championship, South Zone / East Zone Youth Trophy (7 – 14 years old), Open National Mx.

Refreshment bar and catering on site.

Organizada por la Moto libre Bergeracoise y el Comité des fêtes, esta carrera en la pradera estará llena de sorpresas. Las categorías de las carreras son : Campeonato de la Liga de Motos Antiguas, Campeonato de la Liga de Quads, Trofeo Juvenil Zona Sur / Zona Este (7 – 14 años), Open Nacional Mx.

Refrescos y catering in situ.

Dieses Rennen auf der Prärie wird von der Moto libre Bergeracoise und dem Festkomitee organisiert und hält einige Überraschungen bereit. Die Kategorien für die Rennen sind : Championnat de Ligue Moto Anciennes, Championnat de Ligue Quad, Trophäe Zone Sud / Zone Est Jeunes ( 7 – 14 Jahre ), Open National Mx.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides