Salon de la Femme Salle des Fêtes, 13 mai 2023, Saint-Aubin-de-Blaye.

Pour cette seconde édition, de nombreux stands de bien-être et de prêt-à-porter seront présents à la salle des fêtes pour un moment détente.

Un stand maquillage sera présent pour les enfants. Restauration sur place et snacking les midis..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Salle des Fêtes

Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For this second edition, many stands of well-being and ready-to-wear will be present in the village hall for a relaxing moment.

A make-up stand will be present for the children. Catering on the spot and snacking at noon.

Para esta segunda edición, numerosos stands de bienestar y prêt-à-porter estarán presentes en la sala del pueblo para un momento de relajación.

Un stand de maquillaje estará presente para los niños. Catering in situ y tentempiés a la hora de comer.

Bei dieser zweiten Ausgabe werden zahlreiche Wellness- und Prêt-à-porter-Stände in der Festhalle für einen entspannten Moment sorgen.

Für Kinder wird es einen Schminkstand geben. Verpflegung vor Ort und Snacks an den Mittagen.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde