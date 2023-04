Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Saint Aubin D’Aubigné saint aubin d aubigne Saint-Aubin-d'Aubigné Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Aubin-d’Aubigné

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Saint Aubin D’Aubigné saint aubin d aubigne, 15 juin 2023, Saint-Aubin-d'Aubigné. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Saint Aubin D’Aubigné 15 – 17 juin saint aubin d aubigne Accès libre Venez decouvrir nos partenaires locaux, pendant les trois jours.

BRASSERIE LA TÊTE DURE

P.A. du Val Coric Rue du Rocher Pépinière d’entreprises, Bât. 2,

56380 Guer

le jeudi 15/06/23 matin la chèvrerie Becot la grande touche 35740 pacé,

le vendredi 16/06/23 toute la journée la ferme du p’tit gallo la janaie 35520 montreuil le gast,

le samedi matin 17/06/23 la bergerie de la corbière le chemin vert 35220 marpiré,

et le samedi après midi la ferme lait gaillardises saint brice en coglès 35460 maen rock.

fromagerie sens de bretagne bio le vendredi 16 juin de 9h-13h et 15h/16h à 19h00. saint aubin d aubigne saint aubin d’aubigne Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T09:00:00+02:00 – 2023-06-15T18:30:00+02:00

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-d’Aubigné Autres Lieu saint aubin d aubigne Adresse saint aubin d'aubigne Ville Saint-Aubin-d'Aubigné Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville saint aubin d aubigne Saint-Aubin-d'Aubigné

saint aubin d aubigne Saint-Aubin-d'Aubigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-d'aubigne/

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Saint Aubin D’Aubigné saint aubin d aubigne 2023-06-15 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Saint Aubin D’Aubigné saint aubin d aubigne saint aubin d aubigne 15 juin 2023 saint aubin d aubigne Saint-Aubin-d'Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné

Saint-Aubin-d'Aubigné Ille-et-Vilaine