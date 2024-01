Bal Folk Saint-Aubin Châteauneuf Le Val d’Ocre, samedi 27 janvier 2024.

Le Val d’Ocre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Envie de se dégourdir les jambes après les réveillons bien chargés ? Le samedi 27 janvier 2024 aura lieu le bal folk d’hiver au foyer communal de la commune du Val d’Ocre (Saint-Aubin Châteauneuf) à partir de 20h30.

Préparez vos chaussons de danse et venez bouger au rythme des groupes Qui l’Eût Cru et Parissi et des ateliers d’accordéons et de cornemuses !!!!! Entrée 8€, gratuite pour les moins de 12 ans, buvette à disposition.

Saint-Aubin Châteauneuf au foyer communal de Saint-Aubin Châteauneuf

Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !