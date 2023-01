Saint-Aubin à l’époque de la mode des bains de mer : villas, plaisirs et détente Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados D’avril à octobre, notre guide Christelle vous propose un voyage dans le temps dans le Saint-Aubin du XIXème siècle, siècle de la mode des Bains de mer.

Découvrez cette station balnéaire telle qu’elle était à son origine. En vous promenant pendant deux heures sur la digue, accompagnée de notre guide passionnée et férue d’anecdotes croustillantes, vous plongerez dans un univers ou histoire et architecture ne font qu’un. Grâce à de nombreuses archives, vestiges d’une époque où les villas étaient construites à même la dune, vous partagerez l’intimité des saint-aubinais de par les nombreuses activités qui rythmaient leur vie auparavant. Cette visite accessible aux personnes à mobilité réduite, dévoilera certains secrets bien gardés de cette ancienne vie mondaine ; les nombreux spectacles organisés chez Watson ou bien encore le nom des différentes personnalités qui se sont rendus sur cette belle plage de Saint-Aubin-sur-Mer. Les conditions d’accès et prérequis à la visite :

Pour adultes et adolescents (âge minimum 14 ans, dans la limite des 20 places disponibles).

Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire. En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite. Cette sortie est également proposée aux groupes constitués d’au moins dix personnes, sur demande et sur disponibilité.

contact@coeurdenacretourisme.com +33 2 31 97 30 41

