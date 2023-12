De crèches en crèche Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, 27 décembre 2023, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze Drôme

Début : 2023-12-27 13:30:00

fin : 2023-12-27 17:30:00

L’Unité Pastorale entre Lance et Ventoux propose un circuit pour visiter les crèches traditionnelles dans les églises de Séderon, Mévouillon, Saint Auban sur l’ouvèze et La Roche sur le Buis..

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



