La Journée Européenne du Patrimoine Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, 17 septembre 2023, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze,Drôme

16h : Visite guidée gratuite du village : Départ Salle Porte Basse

17h : Rando des châtaigniers : Départ Place Péquin. Boisson offerte en fin de parcours.

4pm: Free guided tour of the village: Departure from Salle Porte Basse

5pm: Chestnut hike: Depart from Place Péquin. Drink offered at the end of the walk

16.00 h: Visita guiada gratuita del pueblo: salida de la Salle Porte Basse

17.00 h: Paseo de las castañas: Salida de la Place Péquin. Bebida ofrecida al final del paseo

16 Uhr: Kostenlose Führung durch das Dorf: Start Salle Porte Basse

17h: Rando des châtaigniers (Kastanienwanderung): Start Place Péquin. Angebotenes Getränk am Ende der Strecke

