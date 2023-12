La Nocturne de Puyferrat Saint-Astier, 1 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Courses et rando nocturnes dans une ambiance conviviale, passage au Château de Puyferrat (sauf courses enfants), repas chaud et concert.

Dès 15h, gymnase du Roc : remise des dossards

RDV départ : place de la République (esplanade des Marronniers), arrivée Gymnase du Roc

Tarifs : 20 €-25 €.

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Night-time races and hikes in a friendly atmosphere, passing through the Château de Puyferrat (except for children’s races), hot meal and concert.

From 3pm, gymnasium du Roc: race number distribution

Departure point: place de la République (esplanade des Marronniers), arrival Gymnase du Roc

Prices: 20 ?-25 ?

Carreras y paseos nocturnos en un ambiente amistoso, con visita al Castillo de Puyferrat (excepto para las carreras infantiles), comida caliente y concierto.

A partir de las 15.00 h, Gymnasium du Roc: reparto de dorsales

Lugar de salida: place de la République (esplanade des Marronniers), llegada Gymnase du Roc

Precios: 20?-25?

Nachtläufe und Nachtwanderungen in einer geselligen Atmosphäre, Durchgang am Schloss Puyferrat (außer Kinderläufe), warme Mahlzeit und Konzert.

Ab 15 Uhr, Gymnase du Roc: Ausgabe der Startnummern

RDV Start: Place de la République (Esplanade des Marronniers), Ziel Gymnase du Roc

Preise: 20 ?-25 ?

Mise à jour le 2023-11-27 par Vallée de l’Isle