fin : 2024-01-10 Concours de dessin sur le thème de Noël pour les enfants de 3 à 11 ans, à déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël (place de la République) jusqu’au 10/01/2024.

– 3-6 ans : dessine ton bonhomme de neige ou le sapin de tes rêves

– 7-11 ans : dessine le traîneau ou l’atelier du Père Noël.

– 7-11 ans : dessine le traîneau ou l’atelier du Père Noël. Dessin à réaliser avec une technique manuelle de son choix (aquarelle, feutre, crayon, collage, … pas de dessin numérique) sur un support de format A4. Règlement du concours disponible en mairie ou sur : mairie-saint-astier.fr Mairie 05 53 02 42 80 . Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

