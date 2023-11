Téléthon : randonnées Saint-Astier, 9 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Randonnées pédestres, parcours 6 km et 12 km.

Vente de crêpes au profit du Téléthon.

13h30, RDV départ place de la République (esplanade des Marronniers)

Nordic Club Asterien 06 30 86 26 51.

2023-12-09

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hiking trails, 6 km and 12 km.

Pancake sale in aid of the Telethon.

1:30pm, RDV departure place de la République (esplanade des Marronniers)

Nordic Club Asterien 06 30 86 26 51

Paseos, rutas de 6 km y 12 km.

Venta de tortitas a beneficio del Teletón.

13.30 h, Lugar de encuentro place de la République (esplanade des Marronniers)

Club Nórdico Asterien 06 30 86 26 51

Wanderungen, Strecken 6 km und 12 km.

Verkauf von Crêpes zugunsten des Telethon.

13:30 Uhr, RDV Start Place de la République (Esplanade des Marronniers)

Nordic Club Asterien 06 30 86 26 51

