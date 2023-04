Marché de Saint-Astier centre ville, 5 octobre 2023, Saint-Astier.

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend sur tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux produits du terroir..

2023-10-05 à ; fin : 2023-10-05 12:00:00. .

centre ville

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This weekly market is one of the most important in the department. It welcomes an average of 150 exhibitors and extends over the entire city center. On Thursday mornings, it is an unmissable event, which focuses on local gastronomy and local products.

Este mercado semanal es uno de los más importantes del departamento. Acoge a una media de 150 expositores y se extiende por todo el centro de la ciudad. Los jueves por la mañana es una cita ineludible, centrada en la gastronomía y los productos locales.

Dieser Wochenmarkt ist einer der größten des Departements. Er beherbergt durchschnittlich 150 Aussteller und erstreckt sich über das gesamte Stadtzentrum. Am Donnerstagmorgen ist er ein unumgänglicher Treffpunkt, bei dem die lokale Gastronomie und die Produkte aus der Region im Vordergrund stehen.

Mise à jour le 2023-03-16 par Vallée de l’Isle