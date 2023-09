La Semaine bleue Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier La Semaine bleue Saint-Astier, 3 octobre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Animations & ateliers gratuits pour seniors (+ 55 ans). • 10h-12h, Résidence Autonomie « Le Pavillon des Forêts » : Marche adaptée, animée par le GE APA • 14h-19h, centre culturel La Fabrique Tisseurs de lien social – CCIVS 05 53 80 86 86 / tisseursdelien@ccivs.f.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 19:00:00. . Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free events & workshops for seniors (over 55). ? 10am-12pm, Résidence Autonomie « Le Pavillon des Forêts »: Adapted walk, led by GE APA ? 2pm-7pm, La Fabrique cultural center Tisseurs de lien social – CCIVS 05 53 80 86 86 / tisseursdelien@ccivs.f Actos y talleres gratuitos para mayores de 55 años. ? 10h-12h, Residencia Autonomía « Le Pavillon des Forêts »: Paseo adaptado, dirigido por el GE APA ? 14.00-19.00 h, Centro Cultural La Fabrique Tisseurs de lien social – CCIVS 05 53 80 86 86 / tisseursdelien@ccivs.f Kostenlose Animationen & Workshops für Senioren (+ 55 Jahre). ? 10.00-12.00 Uhr, Autonome Residenz « Le Pavillon des Forêts »: Angepasster Spaziergang, geleitet von der GE APA ? 14h-19h, Kulturzentrum La Fabrique Weber sozialer Bindungen – CCIVS 05 53 80 86 86 / tisseursdelien@ccivs.f Mise à jour le 2023-09-22 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Adresse Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville Saint-Astier latitude longitude 45.1448973;0.52666578

Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/