Circuit découverte, 20 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Laissez-vous guider à la découverte de lieux insolites : demeures privées, fermes, ateliers… Ces visites ponctuelles sont organisées spécialement et vous offrent un accès privilégié exceptionnel. Déplacement en véhicule personnel.

14h-17h30. Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be guided to the discovery of unusual places: private homes, farms, workshops? These specific visits are specially organized and offer you an exceptional privileged access. Travel by personal vehicle.

2pm-5:30pm. Limited places, reservation required. Free of charge.

Déjese guiar al descubrimiento de lugares insólitos: casas particulares, granjas, talleres.. Estas visitas ocasionales están especialmente organizadas y le ofrecen un acceso privilegiado excepcional. Desplazamiento en vehículo personal.

de 14.00 a 17.30 h. Plazas limitadas, imprescindible reservar. Entrada gratuita.

Lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu ungewöhnlichen Orten führen: Privatwohnungen, Bauernhöfe, Werkstätten? Diese punktuellen Besuche werden speziell organisiert und bieten Ihnen einen außergewöhnlich privilegierten Zugang. Fahrt mit dem Privatfahrzeug.

14:00-17:30 Uhr. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

