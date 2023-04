Don du sang 2 rue Emmanuel Dupuy, 6 juillet 2023, Saint-Astier.

Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes.

Afin d’éviter une attente trop longue, il est fortement conseillé de prendre rendez-vous sur le site RESADON.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 19:00:00. .

2 rue Emmanuel Dupuy Salle des fêtes

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Blood collection from 3:00 to 7:00 p.m. at the village hall.

In order to avoid waiting too long, it is strongly advised to make an appointment on the RESADON website.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88

Colecta de sangre de 15:00 a 19:00 horas en el salón del pueblo.

Para evitar una larga espera, le aconsejamos encarecidamente que pida cita en el sitio web de RESADON.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88

Blutspendeaktion von 15:00 bis 19:00 Uhr in der Festhalle.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird dringend empfohlen, einen Termin über die RESADON-Website zu vereinbaren.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88

Mise à jour le 2023-01-26 par Vallée de l’Isle