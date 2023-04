Théâtre 2 passage du Marché, 26 mai 2023, Saint-Astier.

« Petit Oiseau » : spectacle seule en scène d’Emmanuel Ramon, mise en scène par Margaux Langlest.

La comédienne confie sa faille la plus tenace, son talon d’Achille, son bourreau à l’intérieur même de son cerveau : l’anxiété.

20h30, Théâtre de la Poivrière.

Tarif : 10 €. Sur réservation..

2 passage du Marché Théâtre La Poivrière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Petit Oiseau »: a one-woman show by Emmanuel Ramon, directed by Margaux Langlest.

The actress confides her most persistent flaw, her Achilles heel, her executioner inside her brain: anxiety.

20h30, Théâtre de la Poivrière.

Price : 10 ?. On reservation.

« Petit Oiseau »: un espectáculo unipersonal de Emmanuel Ramon, dirigido por Margaux Langlest.

La actriz confiesa su defecto más persistente, su talón de Aquiles, su verdugo dentro del cerebro: la ansiedad.

20.30 h, Théâtre de la Poivrière.

Precio: 10€. Previa reserva.

« Petit Oiseau »: Ein Solostück von Emmanuel Ramon, inszeniert von Margaux Langlest.

Die Schauspielerin gesteht ihre hartnäckigste Schwachstelle, ihre Achillesferse, ihren Henker in ihrem Gehirn: die Angst.

20.30 Uhr, Théâtre de la Poivrière.

Preis: 10 ? Mit Reservierung.

