Lecture « Coups de Coeur » Médiathèque municipale, 22 mai 2023, .

Matinée Lecture à la médiathèque à 10h : spéciale « Coups de Coeur », venez présenter et partager vos livres, musiques, films préférés en toute convivialité !

Gratuit. Sur inscription.

Médiathèque 05 53 02 42 94.

Médiathèque municipale Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Reading morning at the media library at 10am: special « Coups de Coeur », come and present and share your favorite books, music, movies in a friendly atmosphere!

Free of charge. On registration.

Media library 05 53 02 42 94

Mañana de lectura en la mediateca a las 10 h: especial « Coups de Coeur », ¡venga a presentar y compartir sus libros, música y películas favoritos en un ambiente agradable!

Gratuito. En el registro.

Mediateca 05 53 02 42 94

Matinée Lecture in der Mediathek um 10 Uhr: Spezial « Coups de Coeur », stellen Sie Ihre Lieblingsbücher, -musik und -filme in geselliger Runde vor und teilen Sie sie mit anderen!

Die Teilnahme ist kostenlos. Auf Anmeldung.

Mediathek 05 53 02 42 94

