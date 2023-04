Festival de « la Vallée » salle des fêtes Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier

Festival de « la Vallée » salle des fêtes, 21 mai 2023, Saint-Astier. 30éme Festival la Vallée.

15h -18h, balade à intermèdes.

CRAC 05 53 08 05 44.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . .

salle des fêtes

Saint-Astier 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



30th Festival la Vallée.

15h -18h, walk with interludes.

CRAC 05 53 08 05 44 30º Festival la Vallée.

de 15.00 a 18.00 h, paseo con interludios.

CRAC 05 53 08 05 44 30. Festival la Vallée.

15h -18h, Spaziergang mit Intermezzi.

CRAC 05 53 08 05 44 Mise à jour le 2023-04-12 par Vallée de l’Isle

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu salle des fêtes Adresse salle des fêtes Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville salle des fêtes Saint-Astier

salle des fêtes Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Festival de « la Vallée » salle des fêtes 2023-05-21 was last modified: by Festival de « la Vallée » salle des fêtes salle des fêtes 21 mai 2023 Salle des fêtes Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne