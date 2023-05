Padel Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Padel Rue Lagrange-Chancel, 20 mai 2023, Saint-Astier. Tournoi P250 Hommes +45 ans.

Restauration possible : 10 €

Tarif inscription : 20 €

RDV Tennis club

TCSA : 06 65 10 97 45.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

Rue Lagrange-Chancel Tennis Club

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tournament P250 Men +45 years.

Catering possible : 10 ?

Registration fee : 20 ?

RDV Tennis club

TCSA : 06 65 10 97 45 P250 Torneo masculino +45 años.

Posibilidad de catering : 10€

Cuota de inscripción: 20€

Club de tenis RDV

TCSA : 06 65 10 97 45 Turnier P250 Herren +45 Jahre.

Mögliche Verpflegung: 10 ?

Tarif für die Anmeldung: 20 ?

RDV Tennis club

TCSA: 06 65 10 97 45 Mise à jour le 2023-04-27 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Rue Lagrange-Chancel Adresse Rue Lagrange-Chancel Tennis Club Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier

Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Padel Rue Lagrange-Chancel 2023-05-20 was last modified: by Padel Rue Lagrange-Chancel Rue Lagrange-Chancel 20 mai 2023 Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne